YouTube viral: Anciano rocía ácido muriático cerca de comerciante indígena para que se vaya en México

Indignante. Un anciano roció ácido muriático en el suelo cerca del lugar donde se encontraba sentada una comerciante indígena en Cancún, México. Las imágenes de este indignante acto de discriminación racial se han vuelto virales en YouTube y otras redes sociales.



Aunque en un primer momento se creyó que la víctima era una niña indígena, al final quedó claro que se trataba de una persona adulta de nombre 'Mary'. Ella se encontraba sentada en la calle, afuera de una tienda de Oxxo, el hecho se puede ver en YouTube.



La propia víctima denunció lo ocurrido ante los medios mexicanos. Según dijo, este anciano la acusó de 'estar apestosa' y que se large del lugar. Las declaraciones también se encuentran en YouTube.



"Él solo renta un pedazo, me dijo que estoy apestosa, que me largue. No es así yo me baño todos los días, en cambio el anda todo sucio y debe ser arrestado por allanamiento de morada", manifestó la víctima.



Por lo pronto la Fiscalía de Atención a la Mujer ya tomó cartas en el asunto. Ya se dispuso una investigación policial para intervenir a esta persona. En algunas redes sociales como YouTube cientos de personas expresaron su indignación por este acto.



Pese a que aparentemente la mujer no salió lastimada en la cobarde agresión, las autoridades la llevaron al Hospital General donde recibió atención médica.



Finalmente se conoció que los hechos ocurrieron en el bulevar Kukulcán, en la zona turística de Cancún. Trascendió que el autor del cobarde atentado, que ha causado gran indignación entre los usuarios de YouTube, fue cometido por un vendedor de tours.