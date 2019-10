El instante en que cantante de Los Criollos casi muere aplastado por estructura metálica de escenario | Argentina

Lo que era una celebración con música y baile en las fiestas populares de Jujuy, en Argentina , estuvo a punto de convertirse en una tragedia luego que parte del escenario donde tocaban 'Los Criollos' se desplomara y estuvo a punto de aplastar al cantante de esta agrupación.



El video del preciso instante del incidente rápidamente se hizo viral en YouTube y en Facebook donde fue compartido miles de veces.

Cantante de Los Criollos de Jujuy sufrió accidente.

El accidente se produjo el sábado pasado y resultaron heridos el cantante y otro integrante de la agrupación argentina, quienes tuvieron que ser internados tras quedar tirados en el suelo al ser golpeados por esta estructura de metal que sostenía la iluminación del escenario.



La estructura golpeó a los músicos Iván Luna y José Luis Villán, quienes no pudieron ser asistidos en un primer momento al no disponer de ambulancias en la zona por lo que los heridos fueron trasladados a un hospital a bordo de un vehículo propiedad de un particular.

El video de YouTube se ve cómo el cantante de 'Los Criollos' se levanta tras ser golpeado por la estructura e inmediatamente se agarra la cabeza.