Uno de los más impresionantes nocauts del 2018 fue conseguido por el peleador estadounidense de raíces hondureñas Teófimo López sobre el norteamericano Mason Menard en apenas 44 del primer round de un combate de la división de peso ligero, realizado en la velada Vasiliy Lomachenko vs José Pedraza, en el Hulu Teather del Madison Square Garden. El rápido e impresionante nocaut ya se volvió viral en YouTube y otras redes sociales.



Para Teófimo López los 'rounds de estudio' estudio no existen y así lo demostró golpeando brutalmente a Mason Menard y luego con un violento derechazo para enviarlo a la lona.



Menard cayó prácticamente en cámara lenta sobre la lona. Pese a que el árbitro le realizó la cuenta de protección, ya no se pudo levantar.



Teofimo Lopez IS NASTY. pic.twitter.com/7cnROpk7Yv — SportsCenter (@SportsCenter) 9 de diciembre de 2018

Con esta victoria, Teófimo López suma a su registro once victorias y ninguna derrota. Nueve de estos triunfos fueron por nocaut, por lo que aparece como una grata revelación en el mundo del boxeo.



Pese a que nació en Estados Unidos, Teófimo López compitió en las olimpiadas de Río 2016 representando a Honduras.

El video del nocaut fue compartido por la promotora Top Rank en sus redes sociales, por el gran impacto que causó y con esta victoria el norteamericano conquistó el cinturón de peso ligero de la Federación de Boxeo de Norteamérica.



Como no podía ser de otra manera el nocaut conseguido por Teófimo López ya se convirtió en viral en YouTube y en las principales redes sociales.