Uno de los nocauts más espectaculares y poderosos del año ocurrió en el evento UFC 228. En esta ocasión el autor de esta gran finalización no fue uno de estos peleadores pesados de más de 100 kilos. No. La responsable de este gran golpe, fue la atleta de peso paja (52 kilos) Jéssica Andrade del Brasil. El video ya ha sido compartido en las principales redes sociales y se ha vuelto viral.



Jéssica Andrade conectó con su fulminante derecha a Karolina Kowalkiewic y le apagó las luces, apenas, en el primer asalto de su combate, en el UFC 228.



La pequeña peleadora del Brasil acabó con su oponente y se consolida como la próxima retadora del título UFC en su división. Jéssica Andrade es una de las pocas peleadoras de esta promoción que sigue sus entrenamientos en Brasil (Gimnasio Paraná Vale Tudo) y no en un gimnasio de los Estados Unidos.

En redes sociales el video del nocaut de Jéssica Andrade ha sido reproducido en miles de ocasiones y es que no todos los días, se pueden ver este tipo de finalizaciones por parte de peleadoras y menos en los pesos más pequeños.



De concretarse su pelea contra la campeona Rose Namajunas, Jéssica Andrade tendría su segunda oportunidad por este cinturón del UFC. Anteriormente enfrentó a la también polaca Joanna Jędrzejczyk, sin resultados positivos en el UFC 211.

Con esta victoria, Jéssica Andrade suma su tercera victoria consecutiva en UFC y se coloca firme como próxima retadora del título de los 52 kilos.



En la misma noche, el campeón de peso wélter del UFC Tyron Woodley tuvo una victoria sin complicaciones ante el inglés Darren Till.