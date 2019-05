Candidato llora en plena entrevista al darse cuenta que solo obtuvo 5 votos y en su familia son 9

La reacción de un candidato en la India al enterarse de los resultados de las elecciones se ha vuelto viral en la plataforma de YouTube. Se presentaba a los comicios de Punjab y solo obtuvo 5 votos, pese a ser 9 los miembros de su familia, por lo que entre lágrimas aseguró que se sentía traicionado por su propio entorno.

Ocurrió durante una entrevista para un canal de televisión cuando rompió en llanto frente a la cámara al hablar sobre la decepción que se había llevado con su propia familia. Las imágenes se hicieron viral y están circulando por YouTube. Algunos usuarios incluso lo han calificado como "la historia electoral más grande".

En la entrevista, el reportero le pregunta si había obtenido apenas cinco votos válidos, a lo que Wala respondió: "Señor, hay nueve personas en mi familia, pero solo he recibido cinco votos". El reportero entonces le preguntó si sus familiares no habían votado por él, a lo que respondió: "No, señor, han sido deshonestos".

Pero, para suerte del candidato independiente, su tristeza terminó más rápido de lo que esperaba, pues al parecer los resultados no eran oficiales y en realidad había obtenido más votos. El video en YouTube ha sido visto más de 400 mil veces por los cibernautas.