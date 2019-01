'Chica Badabun' fue criticada por joven cuando le preguntó si participaría de su programa sobre infieles

Lizbeth Rodríguez, más conocida como la 'Chica Badabun' con su programa 'Exponiendo infieles', fue enfrentada por una joven que se encontraba sentada sola en una mesa de un restaurante, según un video de YouTube.

La 'Chica Badabun' preguntó a la joven si deseaba participar en su programa, pero ella contestó que no como se aprecia en las imágenes de YouTube.



"No te me acerques, por favor. No te me acerques. Asco tu programa, amiga (...) Quiero que elimines todas esas imágenes que acabas de grabar", dijo la joven en el video viral de YouTube.



Al ver que la muchacha se negó a participar de su programa, la 'Chica Badabun' quiso que el novio de la joven participe, sin embargo, su pareja interrumpió para que no le siguiera la corriente.



La 'Chica Babadun' preguntó si tenía miedo que descubriera una infidelidad, pero la entrevistada respondió con ironía.



"Soy infiel como con cinco y eso a ti no te importa, aléjate. Y donde yo vea ese video en las redes sociales, te vas a meter en un problema porque yo sé quién eres", respondió en las imágenes de YouTube.



La 'Chica Badabun' quiso convencer a la joven, pero ella solo respondió con un "adiós".