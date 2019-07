Chica Badabun pide disculpas a Luisito Comunica y explica por qué eliminó video

Lizbeth Rodriguez , o también conocida como la Chica Badabun, explicó por qué eliminó el video de su programa Exponiendo Infieles donde sin querer se reveló una supuesta infidelidad del famoso youtuber mexicano Luisito Comunica a su pareja Cinthya Velázquez, conocida como La Chule. El pronunciamiento de la conductor ha cobrado exo en redes sociales y es viral en YouTube.

La conductora del programa Exponiendo Infieles aclaró en un video titulado como "Perdón Luisito…" que la intención de su bastante visto espacio de YouTube no es exponer la vida de terceros, ni tampoco afectar la imagen pública de ningún youtuber.

La Chica Badabun hizo una revelación en un video de YouTube donde, aparentemente, Luisito Comunica le confesaba a sus amigos una infidelidad a su novia. "La que me cog* ayer, pinch* morra, estaba hasta el cul*", se lee en el mensaje enviado por el famoso youtuber en el WhatsApp del celular del también youtuber Rayito.

"[...] lamentablemente en este episodio las cosas se me salieron de las manos. El celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaba a ciertos youtubers famosos [...] en esta ocasión los participantes implícitos de este episodio fueron personas muy queridas por todos nosotros [...]", dijo la Chica Badabun al inicio del video que compartió a través de sus redes.

La presentadora de Exponiendo Infieles explicó que es bastante cuidadosa con el contenido de sus programas pero que en esta ocasión "fallé [...] y no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que saliera el video. Siempre reviso, pero en esta ocasión no pude, no fue así", se escucha decir a Lizbeth Rodríguez.

"Quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados, por exponer parte de su vida privada, por respeto a la privacidad de terceros y porque este video se trataba de Ryan, quien fue quien aceptó jugar con nosotros, no sus amigos, es que decidí eliminar el video. A todos ustedes les pido que sean respetuosos ante esta situación. Y Luis, no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón: lo siento", finalizó en su video.