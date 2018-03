YouTube viral: dos chitas saltaron a un jeep y rodearon a los turistas [VIDEO y FOTOS]

Unos turistas estadounidenses vivieron minutos de terror dentro de un jeep. En un video de YouTube se ve el momento en que dos chitas saltan al vehículo y los rodean.



No lo vieron venir. El grupo se encontraba en un safari por el Parque Nacional Serengueti, en Tanzania. Sin embargo, durante la excursión, nunca imaginaron que dos chitas iban a aparecer dentro del auto. El video ya es viral en Youtube.



Se salvaron gracias a las indicaciones del guía. Al notar la presencia de los animales, Alex, el guía de la excursión, ordenó a las personas que no hicieran contacto visual con los felinos, ya que esto puede ser tomado como una amenaza y provocar un ataque.



"Notamos que los chitas estaban cada vez más curiosos respecto a nuestro vehículo. Pero fue demasiado tarde para huir rápido o hacer cualquier otra cosa, porque no queríamos alarmar a los animales. Allí fue cuando las cosas salen mal, esto no es común", relató uno de los integrantes del grupo a KOMO NewsRadio.



En el video en YouTube se puede ver que uno de los chitas estaba sentado en el capó del auto, mientras que el otro observaba todo desde una de las ventanas traseras.



Todo esto duró alrededor de 10 minutos, hasta que los chitas vieron una gacela, salieron detrás de ella y luego la capturaron.



Los turistas se salvaron gracias a los consejos del guía.