YouTube viral: Chofer abofeteó a anciano y termina noqueado en medio de la pista | VIDEO

Un video de una pelea callejera entre un hombre de la tercera edad y un conductor sin cabello, ocurrido en Miraflores, se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociales. Resulta que el hombre de la tercera edad noqueó a su rival, luego que este le mete una cachetada sin ningún tipo de reparo.



Pese a que no se ha determinado como se iniciaron los hechos, en el video se ve como el otro conductor le increpa al anciano: "Quiero hacerte m....,", "Osea porque vives en Miraflores te crees bacán", y "Yo no soy ningún h...", informó 24 Horas.



En estas imágenes se puede apreciar que el anciano mantiene la calma e incluso intenta irse y no seguir con la pelea, cuando el otro le mete un cachetada.



(Cortesía: Panamericana TV)

Esto desató la ira del anciano que encaró al otro conductor y en medio de un forcejeo le mandó un derechazo que lo dejó tendido en medio a un lado de la vereda.



Pese a que ya el hombre mayor se retiraba, el hombre sin cabello volvió a pararse y se dirigió nuevamente al anciano, pero recibió un golpe más fuerte, que terminó por hacerlo caer en medio de la pista.

Algunos transeúntes se acercaron al chofer a socorrerlo y a increparle al conductor de azul, por su actitud violenta en Miraflores.



El video de lo ocurrido en Miraflores fue compartido en redes sociales y se volvió viral en YouTube.