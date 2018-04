En YouTube se comenzó a viralizar los comentarios de Sandra Rodríguez de Rivas, una colombiana representante de una fundación que trabaja por la defensa de los inmigrantes venezolanos en Colombia, que denunció los ataques de xenofobia de los que fue víctima por caminar por las calles del centro de Villavicencio con una gorra tricolor.



En las imágenes de YouTube, Rodríguez de Rivas explicó que mientras caminaba por las calles colombianas, dos hombres se le acercaron y le preguntaron: "¡Veneca! ¿Cuánto me cobras?".



"¿Acaso a ustedes como colombianos no les dolió cuando nos señalaban de sicarios, expendedores de drogas y narcotraficantes? Cuando llegué a vivir en Estados Unidos me trataban bien mientras pensaban que yo era europea, por el físico, cuando se enteraban que era colombiana inmediatamente nos señalaban", recordó en las imágenes de YouTube.



La mujer mencionó que debido a que muchos colombianos han sido víctimas de xenofobia, ninguno de sus compatriotas tendría el derecho para burlarse de los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria que se vive en su país.



Colombiana fue acosada cuando utilizó gorra de Venezuela. (Video: YouTube)

Luego, la mujer que aparece en el video de YouTube sostuvo que hay "sinvergüenzas" en todas partes del mundo, además señaló que las palabras que le dijeron esos hombres en las calles son machistas.



"¿Y crees que por eso tenemos derechos de señalar a todas las mujeres como si fueran vagabundas?", preguntó Rodríguez en las imágenes de YouTube.



“Para asesinos tenemos en Colombia. No por eso somos guerrilleros o asesinos. Por favor les garantizo, uno más que se atreva a faltarle respeto a la comunidad venezolana y lo voy a denunciar”, culminó Rodríguez de Rivas en el video de YouTube.

