¡Se la tienen jurada! Muchas personas indica que en una reunión nunca se debe de hablar de: religión, política y fútbol. Este último item desata millones de pasiones y más en Sudamérica. La selección de Chileno clasificó al Mundial de Rusia 2018 y las burlas recién empiezan. El siguiente video de YouTube es un comercial grabado en Bolivia y se viralizó por hacer escarnio de la 'roja' y su caída 'generación dorada'.



El vecino. Chile se ganó la antipatía de Sudamérica a puro pulso. El dedo de Jara a Cavani, el mensaje en el Estadio Nacional en Lima y la soberbia de la selección de chilena le pasaron factura y todo se vino a bajo en tan solo tres años. A Chile le tomó más de 100 años en poder ganar algún premio importante y poder colocarlo en sus vitrinas. En YouTube existen miles de videos sobre el tema.



De Bolivia con cariño. La soberbia de la 'generación dorada' también tocó a Bolivia que se la tenía jurada y le complicaron todo al ganarle un partido clave a la selección de Chile. Como se recuerda, uno de los jugadores del país altiplánico indicó que "Dios hizo justicia" cuando Chile no clasificó a Rusia 2018.



Pero es un comercial de servicio de cable el que viene sacando carcajadas a todos los vecinos de Chile en Sudamérica. En el spot publicitario se puede ver a un hincha de Chile más que entusiasmado para por ver inicio del Mundial Rusia 2018. El fanático nombre a los jugadores de Chile y todas sus ganas que tiene que inicie la fiesta máxima del fútbol mundial. El divertido comercial fue publicado en YouTube.



El comercial termina indicando que "por suerte tengo Comteco para verlo por televisión". El clip de YouTube cuenta con miles de reproducciones y los comentarios más graciosos por parte de peruanos, argentinos y más usuarios de las redes sociales que siguen gozando con la no clasificación de Chile al Mundial.

YouTube