Conoce al 'Ayuwoki', el terrorífico viral que llegó para reemplazar a Momo | VIDEO y FOTOS

¿Recuerdas a Momo, el viral que atemorizó a miles durante el 2018? Pues un nuevo meme de YouTube llegó para reemplazarlo y promete aterrorizar a muchos más fanáticos de las redes sociales. Se trata del Ayuwoki, una espeluznante criatura que ha generado cientos de reacciones entre los internautas.

El Ayuwoki nació de un creepypasta, en otras palabras, una historia corta de terror que se llegó a viralizar rápidamente a través de las redes sociales. Según algunas teorías, se trata de un escalofriante ente que aparece en tu cuarto a las 3 de la madrugada y exclama 'Hee Hee'.

Si no quieres que el Ayuwoki se te aparezca cara a cara en tu propia habitación, deberás dormir antes de las 3 de la mañana, según las hipótesis que circulan sobre el nuevo meme viral de YouTube.

Sin embargo, detrás de la leyenda hay una historia verdadera que tiene que ver con Michael Jackson. Y es que el Ayuwoki es en realidad una escultura animatrónica creada por el usuario de YouTube 'thomasrengstorff' y basada en el Rey del Pop, quien murió un mes antes de la publicación del video que el siguiente 26 de julio cumplirá 10 años.

Además de la extraña apariencia del Ayuwoki, también resulta curioso el nombre del meme, que hace referencia a la frase 'Annie, are you ok?', que es parte del tema 'Smoot Criminal' de Michael Jackson.