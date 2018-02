A pesar de que fue lanzada hace un año, ' Despacito ' sigue cosechando éxitos. Luego de haberse posicionado como el video más visto en la historia de YouTube , el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee ahora ostenta un nuevo récord.

Resulta que el remix de ' Despacito', con Justin Bieber, superó las mil millones de reproducciones en Spotify y se coronó como la primera canción en español en lograr dicho récord mundial.

'The Chainsmokers con “Closer”, Ed Sheeran con “Shape of You” y “Thinking Out Loud”, “Lean On” de Major Lazer, DJ Snake y MØ, además de “Sorry” y “Love Yourself” de Bieber, son otras canciones que han superado la barrera de mil millones de reproducciones en Spotify.

Como se recuerda, ' Despacito' acumula más de 4 mil millones de vistas en YouTube posicionándose como el más visto en su historia.

Por si fuera poco, hace unas semanas, Daddy Yankee y Luis Foni encendieron el escenario de los Grammy 2018 interpretando su éxito ante la atenta mirada de importantes rostros de la música.