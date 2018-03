YouTube viral: Es despedido de municipalidad, regresa y le prende fuego en venganza [VIDEO y FOTOS]

Marcos Miguel, un expempleado de la Municipalidad de Bariloche, en Argentina, fue detenido este viernes tras cobrar venganza contra su antiguo centro de trabajo luego de haber sido despedido. Al momento, las imágenes de su ‘revancha’ son virales en YouTube.

Tras su despido, Marcos Miguel salió de las oficinas de la Municipalidad de Bariloche dando golpes a las paredes y puertas de la entidad. Más tarde compró gasolina en un grifo cercano y volvió hasta su ex centro de trabajo donde amenazó a la secretaria para que le abriera la puerta.

Intimidada por la actitud del atacante, la mujer lo dejó pasar. De inmediato Marcos Miguel bloqueó la entrada con unos muebles y empezó a regar el combustible en pasillos y en la puerta del despacho del intendente, según se observa en YouTube.

Instantes después consiguió prender un cojín, algo que desató el incendio. Marcos Miguel logró escapar no sin antes gritar: ‘van a morir todos hijos de pu·$@’, según informaron testigos del ataque que ya es viral en YouTube.

Por suerte, personal de la Municipalidad de Bariloche logró controlar las llamas. Momentos más tarde, Marcos Miguel fue detenido por la policía. Según su abogado, reaccionó de esa manera al verse desesperado por no tener dinero para mantener a su familia.

Por su parte, representantes de la Municipalidad de Bariloche indicaron que Marcos Miguel no fue despedido, sino que su contrato no fue renovado. Y es que según la comuna, tenía múltiples inasistencias y no cumplía con las tareas para las cuales lo contrataron.

Exempleado de Municipalidad prende fuego a oficinas en venganza. Video: YouTube

