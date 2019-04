Escolares reconocen a 'Tapir 590', pero no a ex presidente Valentín Paniagua 

En YouTube se viralizó cuando un estudiante desconoció al ex presidente del gobierno transitorio, Valentín Paniagua, pero sí pudo identificar a 'Tapir 590'.

El canal de YouTube Chaskeando Oficial compartió cuando entrevistó a varios alumnos de un colegio para que pongan a prueba sus conocimientos de cultura general y matemáticas. Quienes respondieran correctamente se llevarían un billete de 50 soles.



Aunque las imágenes en YouTube se subieron el pasado 30 de marzo, recientemente se convirtió en viral por las respuestas de los escolares.



En una secuencia del programa de YouTube, el conductor mostró una foto de Valentín Panigua, sin embargo, el alumno no sabía el nombre del ex presidente.



Entonces acordaron que si daba con el nombre de otra foto, ya no le daría 50 soles sino 5 soles, el menor aceptó y acertó: era Tapir 590 como se aprecia en el video viral de YouTube.