YouTube viral: Estudiante se quitó la ropa durante defensa de su tesis por esta razón [VIDEO]

La estudiante Letitia Chai, de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, protestó contra Rebekah Maggor, una académica que criticó su forma de vestir en la defensa de su tesis.



El video de la medida que tomó la estudiante ya es viral en YouTube.



Chai aseguró que Maggor le dio a entender que con su ropa " invitaba a los hombres a desviarse del contenido de su presentación a mirar su cuerpo".

"La primera cosa que me dijo la profesora fue: '¿eso es lo que te vas a poner el sábado? Tus shorts son demasiado cortos'", explicó Chai.



Pero eso no fue todo. Según Chai, Maggor le preguntó qué pensaría su mamá al respecto. "Mi madre es una profesora de estudios feministas, de género y sexualidad. No tiene problemas con mis shorts", le respondió.



La estudiante se sacó la ropa como protesta.

"Ella dijo que yo estaba marcando una posición al vestirme de esa manera. Yo le contesté que nunca cambiaría mi apariencia para hacer sentir a alguien más cómodo". Y por último se quitó la ropa.



"Soy más que una mujer, soy un ser humano y pido a ustedes que se unan a mí y nos veamos por quienes realmente somos: miembros de la raza humana", dice la estudiante en el video de YouTube, mientras se sacaba el short y la blusa.



De hecho, 28 de las 44 personas presentes en la sala de conferencias de la universidad se unieron a la medida de protesta de Chai.



Más tarde, la propia joven publicó el video de su presentación en YouTube y en las redes sociales.



En tanto, la profesora ofreció su descargo:



"Yo no le digo a mis alumnos qué ropa tienen que ponerse y qué no. Tampoco defino por ellos qué cosa constituye una vestimenta apropiada. Solamente les pedí que reflexionen por su cuenta y que tomen sus propias decisiones".