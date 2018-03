A pesar de que Juan Gabriel murió hace poco más de un año, las redes sociales aún siguen en polémica por el popular ‘Divo de Juárez’. Y es que un video difundido en YouTube muestra las declaraciones de su exrepresentante, quien aseguró que famoso mexicana no está muerto.

Joaquín Muñoz editó un nuevo libro de Juan Gabriel. Allí, afirma que el cantante está vivo. ¿Se tratará de una nueva estrategia de marketing nada ética que intenta usar YouTube y otras redes sociales para captar más lectores?

‘Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo. En el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito con Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, él sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer’, dijo Joaquín Muñoz en YouTube.

Asimismo, aseguró que Juan Gabriel reaparecerá en público y pedirá perdón a sus seguidores por haber fingido su muerte. Además, según Joaquín Muñoz, el ‘Divo de Juárez’ revelará la verdadera razón de la tremenda mentira.

Por otro lado, el exmanager del cantante mexicano dijo que en su libro, titulado Juan Gabriel y yo detrás de la Muerte, también hablará de todas aquellas ‘personas mentirosas’ que se decían amigos del ‘Divo de Juárez’. Finamente, anunció que el libro contiene fotos inéditas nunca antes vistas de Juan Gabriel.

Cabe indicar que este no es el primer libro de Joaquín Muñoz sobre Juan Gabriel. En 1985 editó texto llamado ‘Juan Gabriel y yo’. Aquel libro se vendió de inmediato en todo el mundo ya que contenía imágenes comprometedoras del divo con otros hombres.

Juan Gabriel está vivo, dice exmanager. Video: Imagen Entretenimiento

