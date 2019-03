¿'Exponiendo infieles' de la chica Badabun es un montaje? Joven reveló lo que pasa detrás de cámaras

En YouTube , 'Exponiendo Infieles' con la chica Badabun es una sensación, sin embargo, una de las interrogantes es si el programa es actuado, o sea, que todo ya esta armado, algo que sucedió en alguna ocasión cuando una joven descubrió que el último destape de la conductora era falso; o si realmente es verídico.

Ahora el programa de YouTube Vaya Vaya Tv contactó con un joven- identificado como Álex Gómez-que fue terminado y golpeado en sus partes íntimas por su ex pareja tras descubrir sus infidelidades para conocer si lo que hace la chica Badabun es verídico.



Según contó Álex Gómez, la chica Badabun cayó de sorpresa para conocer si estaban dispuestos a jugar para 'Exponiendo Infieles'. Sin embargo, antes que iniciaran, les hicieron firmar un documento en el cual daban permiso para salir en el video de YouTube.



El ex participante indicó que 'Exponiendo Infieles' entra a un proceso de edición para cortar el pedazo en el que se firma el consentimiento a la chica Badabun en YouTube.



Rodríguez confesó que Lizbeth Rodríguez-alias la chica Badabun-sí llega por sorpresa tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Incluso, Rodríguez indicó que luego de aparecer en 'Exponiendo Infieles' en YouTube, las personas que lo vieron en la calle le pidieron tomarse fotos con él y le dieron consejos de amor, pero también recibió insultos en sus redes sociales.



Después de descubrir su infidelidad en el programa de YouTube, intentó conversar con su ex, sin embargo, ella decidió terminar definitivamente con él. Confesó que por ahora está soltero.