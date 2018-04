YouTube viral: Fantasma en el estadio de Huracán aterroriza a vigilante | Argentina | VIDEO

El estadio del club argentino 'Huracán' se ha convertido en lo más buscado en las redes sociales y en Google, ya que muestra el preciso instante en que un vigilante graba a un supuesto fantasma que anda por las instalaciones del recinto deportivo. Las imágenes y el relato del trabajador son aterradoras.



En el video de YouTube, se puede oír al trabajador narrando la terrible experiencia que ha tenido en los últimos días en el estadio de Huracán. "Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier... No sé qué está pasando". El recinto llamado Tomás Adolfo Ducó está ubicado en el barrio de Parque Patricios.

Durante toda la grabación del video que luego fue subido a YouTube se puede notar cómo se escuchan ruidos y suceden cosas realmente extrañas en el estadio de Huracán. ¿Fantasmas? Eso parece. "Lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó", narraba el trabajador con la voz temblorosa.



"Estoy podrido ¡la con...de la lora, me quiero ir!", ruega el hombre mientras baja las escaleras donde se escucha un golpe de puertas muy fuerte en el interior del estadio de Huracán. El video de YouTube tiene miles de reproducciones.

"La p...que te parió, la p... que te parió", se oye decir al vigilante luego de ser testigo cómo una puerta golpea insistentemente contra el marco de forma violenta. El hombre va a ver si alguien está en el lugar, pero no encuentra a nadie y es ahí donde se da cuenta que no se trata de ninguna broma, sino de fantasmas que 'viven' en el estadio de Huracán.



En el video de YouTube se escucha al vigilante rogando para irse del lugar. Se encuentra al borde del llanto y no puede hacer nada por salirse del lugar.