¡Un mundo muy extraño! El siguiente video de YouTube viene conmocionando a todo el mundo. En el clip viral de YouTube se puede apreciar a una gallina que sigue vive y no tiene cabeza. Se indica que el animal ya lleva una semana en ese estado.





Daily Mail informa que elk video viral de YouTube fue grabado y publicado en Tailandia. La noticia indica que un granjero de Ratchaburi grabó el hecho porque no podía creer lo que sus ojos veían.



La experta. La veterinaria Supakadee Arun Thong se encuentra cuidando al animal para poder investigar la razón de tremendo fenómeno que terminó volviéndose viral en YouTube.



Los especialistas alimentan inyectándose alimento a través de una jeringa que la colocan en la garganta. También se informa que le viene colocando algunos antibióticos para que la infeción no termina matándola.



"Tengo que admitir que esta gallina es una verdadera guerrera con un corazón muy duro", manifestó la veterinaria a Daily Mail.



Como se recuerda, un hecho similar tuvo lugar en Estados Unidos hace un tiempo. Una gallina logró sobrevivir sin cabeza por más de 18 meses. Mira el video viral que la viene rompiendo en YouTube.

