Un marcador de 0-0 en el enfrentamiento entre Alianza Lima y Universidad San Martín ha generado que la parte más entretenida del partido, para algunos, sea un gato. En el partido de anoche, el estadio Alejandro Villanueva tuvo la visita de un felino que animó el encuentro. El video es un éxito viral en youtube.

A los 22 minutos del partido, las cámaras instaladas le mostraron a los televidentes del partido Alianza Lima vs. Universidad San Martín que un animal estaba en la cancha. Se trataba de un gatito que, como si estuviera en el parque, caminaba sobre el grass.



“Jorge, el gatito ingresó a la cancha”, dice el narrador del partido de anoche en Matute mientras se ve que el felino mueve la larga cola de un lado a otro. El animal salió de la cancha minutos después sin causar inconvenientes.

Este hecho no ha pasado desapercibido por aquellos que no simpatizan con Alianza Lima. Las bromas y burlas contra el equipo blanquiazul no dejan de aparecer en el video que se ha vuelto viral en youtube.

Resumen del partido Alianza Lima vs Universidad San Martín. Un gatito apareció en la cancha

