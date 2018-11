YouTube viral: Gordito peleador entra a la jaula de acero cantando 'Believer' y lo revientan en solo 20 segundos | VIDEO

El peso completo de MMA (artes marciales mixtas) Heo Jae-Hyeok protagonizó una de las más espectaculares entradas de peleadores a la jaula de acero en la liga coreana Road to FC. Tomó el micrófono y cantó el tema 'Believer' de Imagine Dragons, sin embargo el resultado del enfrentamiento no fue el que esperaba, pues fue arrasado por su oponente, Shim Gun-Oh, en solo veinte segundos. El video de lo ocurrido rapidamente se volvió viral en YouTube y las redes sociales.



Heo Jae-Hyeok, de Corea del Sur, sorprendió al público que llegó al Daejeon Chungmu Gymnasium, al momento de hacer su ingreso a la jaula de acero. El peso completo tomó el micrófono e interpretó el conocido tema 'Believer' y no lo hizo nada mal.



La sorpresiva interpretación de Heo Jae-Hyeok sorprendió al público, que respondió con un sonoro aplauso y esperaba una victoria del peleador cantante.

Sin embargo para sorpresa de los asistentes, Shim Gun-Oh tomó la iniciativa del encuentro, golpeando seriamente a su compatriota, sin darle tiempo a reaccionar.



Al ver la soberana paliza que recibió Heo Jae-Hyeok, al árbitro no le quedó otra, que detener la pelea y declarar el triunfo de Shim Gun-Oh por nocaut técnico.

Lamentablemente en esta ocasión a Heo Jae-Hyeok no le fue nada bien y deberá meditar muy seriamente sobre su futuro en el MMA e incluso podría considerar dedicarse al canto.



Por la manera como Heo Jae-Hyeok cayó derrotado y por su espectacular ingreso al octágono, el video de lo ocurrido rapidamente se volvió viral en YouTube y otras redes sociales.