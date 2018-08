YouTube viral: La gran emoción de una niña la primera vez que su abuelo la lleva al estadio a ver al Celtic | VIDEO

No hay mejor impresión que subir las gradas del estadio y ver ese hermoso color verde del césped y la fiesta en las tribunas. Eso ocurre en el Estadio Nacional, en Matute, en el Monumental y sin duda alguna también en todo el mundo. En esta ocasión esto le ocurrió a una pequeña niña, la primera vez que su abuelo la llevó a ver al Celtic de Escocia. El video de la emoción de la infante al ver el campo, ya se ha vuelto viral en YouTube y otras redes sociales.



En un breve video podemos ver a un anciano llevando de la mano a una pequeña, de unos ocho años, al estadio Celtic Park de Glasgow. La pequeña no puede creer lo que ocurre, su cara lo dice todo y por eso es que este video se ha vuelto viral en YouTube.



La pequeña no puede ocultar su emoción al ver el césped del estadio, así como la fiesta que se vive en las tributas de uno de los clubes más importantes de Escocia. Tanto fans del Celtic como de otros equipos de este país han convertido al video en viral en YouTube.



Seguramente la expresión de la pequeña hará recordar a muchos, la primera vez que fueron al Estadio. Un sentimiento indescriptible que quedó registrado en este video de YouTube.



Seguramente los medios de Escocia ubicarán a la protagonista de este video que se ha vuelto viral en YouTube y le harán las entrevista para que nos cuente un poco más sobre esta primera experiencia.



