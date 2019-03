Gary Hardwick y Almeda Errell viven felices a pesar de las críticas y comentarios de la gente. Y es que el joven, de apenas 19 años, y la mujer, de 72, se casaron hace dos años haciendo caso omiso a sus familias. Su historia de amor es viral en YouTube.



La peculiar pareja formó su hogar en Maryville, Teennesse, Estados Unidos. "Ella siempre está llena de risas y nos conectamos muy bien. La química fue genial. Todo en ella capturó mi corazón desde el primer día", contó Gary en entrevista con Extreme Love.

Gary y Almeda se conocieron por primera vez durante el velorio de uno de los hijos de la anciana. Luego, volvieron a verse en una pizzería. "Lo miré a los ojos y me enamoré (...) Sabía que él era con quien quería pasar mi vida. Nunca me intimidó la edad en absoluto", dice la feliz esposa.

La historia de amor de un joven de 19 años y una anciana de 72: "Nos conocimos en un funeral y nos enamoramos". Foto: Instagram / garyandalmeda La historia de amor de un joven de 19 años y una anciana de 72: "Nos conocimos en un funeral y nos enamoramos". Foto: Instagram / garyandalmeda

A pesar de la diferencia de 53 años, la pareja comparte intereses y pasatiempos. Es más, entre los dos crearon un canal de YouTube donde muestran detalles de su relación para todos aquellos curiosos que desean saber cómo les funciona.

"No siento que esté perdiendo el tiempo por estar casado con Almeda. Estoy realmente maduro para mi edad, no encajo en el rango de edad joven en absoluto. Nunca me han atraído las mujeres más jóvenes. Incluso cuando tenía 13 o 14 años, siempre me gustaron las mujeres mayores y cuando le conté a mi abuela, que me crió, tuve miedo por cómo la tomaría. Pero ella nos aceptó", contó Gary.



Ambos decidieron casarse a dos semanas de conocerse y tuvieron su primer encuentro sexual en su noche de bodas. "La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue una experiencia increíble. Había una conexión tan profunda allí. Ella es una amante maravillosa", añadió el joven esposo.

La historia de amor de un joven de 19 años y una anciana de 72: "Nos conocimos en un funeral y nos enamoramos". Foto: Instagram / garyandalmeda La historia de amor de un joven de 19 años y una anciana de 72: "Nos conocimos en un funeral y nos enamoramos". Foto: Instagram / garyandalmeda

Pero a pesar de toda su felicidad, hay algo que aún falta solucionar para Almeda. Y es que uno de sus hijos le dejó de hablar desde que conoció a Gary. Por su parte, a los nietos de la mujer también les resultó difícil aceptar la nueva relación de su abuela.

Aaron es tres años mayor de su nuevo 'abuelo' y contó que solo lo llamó así una sola vez, cuando estaba pasado de copas. Por su parte, Indiana de 17 años, la otra nieta de Almeda, es un poco más flexible.

"¿Y cómo no voy a apoyarla? Para mí, personalmente, cada vez que se juntan es un poco raro. Pero vivimos en el siglo XXI y esas cosas realmente no deberían importar", dijo la adolescente.