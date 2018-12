Un video de YouTube se convirtió en viral luego que este captara el instante en que un hombre le dispara en la cabeza a una mujer en plena boda, celebrada en el noreste de la India. Las perturbadoras imágenes han conmocionado a los usuarios de las redes sociales, ya que sorpresivamente la bala apenas rozó la cabeza de la joven, pero debido al shock que le provocó la impresión del disparo, se fue está causando sensación en la red debido a las perturbadoras imágenes que presenta.

El terrible hecho ocurrió el pasado 16 de diciembre en una aldea cerca de Motihari, estado de Bihar, India, cuando una mujer y su pareja bailaban en el escenario frente a los invitados a un enlace nupcial. Al parecer, el baile no fue del agrado de un hombre, quien no dudó en sacar el arma y dispararle sin ningún reparo a la mujer. ¡Las imágenes de YouTube son impactantes!



El video de YouTube muestra que momentos antes del ataque, la pareja está a punto de tomarse una selfie cuando un hombre dispara directamente a la cabeza de la fémina. Esto impresionó a todos, pero aunque la bala no impacta en su cuerpo, el rostro de la víctima queda envuelto en el humo provocado por la detonación y se desploma frente a los invitados.

La mujer, posteriormente, fue trasladada de emergencia a un hospital en Mohammadpur, donde los médicos informaron que estaba en estado de shock, pero que no había sufrido ninguna lesión grave por el disparo que se vio en el video de YouTube.