YouTube viral: ¿Por qué hoy 18 de abril es la llegada del fin del mundo? Esta es la verdad [VIDEO]

¿Hoy 18 de abril se acabará el mundo? Un último rumor apocalíptico ha puesto de vuelta y media las redes sociales y es que un extraño mensaje de voz afirmaba que la tierra llegaría a su fin en esta fecha. ¿Qué sucederá realmente? El video de esta noticia se hizo viral en YouTube.



Resulta que este 'rumor' se originó a raíz de la difusión a través de un tuit de un extraño mensaje de voz. En este se escucha como se mencionan una serie de palabras encriptadas atribuidas a Stephen Hawkings.

“Peligro. SOS. Es necesario que evacúen. Sean cuidadosos. Ellos no son humanos. SOS, peligro, SOS”, es el mensaje que se deseaba transmitir, según algunos usuarios en redes sociales.

Además se mencionan unas coordenadas en otros mensajes que que nos llevan al lugar exacto donde desapareció el vuelo 370 de Malasia Airlines. ¿Coincidencias?

En el canal de YouTube Atrapados En El Tiempo, reafirma esta teoría y explica que una persona recibió los códigos son militares y al ser revelados fueron relacionados con la caja negra del vuelo MH370 de Malasia Airlines.

Finalmente, en otro tuit que se volvió viral aparecen una serie de números entre se encontraba el 41818, lo que se traduce en fechas a 18 de abril del 2018. Esto desató una locura en redes por un posible ' atentado alienigena'.



Nick Pope, ex investigador de OVNIS del Ministerio de Defensa, tuiteó: "El mundo no terminará el 18 de abril o el 23 de abril (en relación al choque de la Tierra con el planeta Nibiru). No hay evidencia sólida o buena ciencia para apoyar esta tontería, y las fechas pasarán sin incidentes". Puedes estar tranquilo.