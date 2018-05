En YouTube , Matt Johnson, un famoso escapista británico, estuvo cerca de fallecer en vivo en el reality ‘Britain’s Got Talent’ cuando casi se ahoga durante su última actuación.



Frente al jurado y los invitados de ‘Britain’s Got Talent’, que se puede ver YouTube , Johnson quiso mostrar su mejor acto de escapismo, pero, lamentablemente, casi muere.



Como se aprecia en las imágenes de YouTube , la actuación de Johnson consistía en escapar de un sistema de cadenas y candados que mantenían cerrado un chaleco metálico, colocado en la parte superior de su cuerpo, así como de las esposas que tenía atadas en sus manos.



Sin embargo, después de dos minutos conteniendo la respiración, Johnson tuvo que pedir auxilio tras los dos minutos y 21 segundos de intentar escapar y no lograrlo por lo que podía morir ahogado, según el video de YouTube .



Pese a que los paramédicos presentes estaban preparados para salvarle la vida, el ilusionista logró abrir el vidrio con una barra metálica, después de luchar desesperadamente por escapar.



Ilusionista casi muere en vivo. (Video: YouTube)

