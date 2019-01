Así fue el impresionante encuentro cara a cara entre un experto en vida salvaje y un oso polar

La serie Polar Bear Family and Me, rodada por la BBC, viene causando revuelo en YouTube no solamente por los impresionantes clips que nos permiten conocer de cerca la vida de los osos polares, sino también por el insólito experimento realizado hace algún tiempo por su protagonista: Gordon Buchanan.

Y es que el osado camarógrafo y experto en vida salvaje se animó a ingresar a una jaula de cristal que le permitió encontrarse cara a cara con un oso polar de gran tamaño. La impresionante escena fue registrada en video y se viralizó tras compartirse en YouTube.

Verás en la grabación que, como era de esperarse, el animal intenta abrir y derribar la cámara en la que se encontraba Buchanan. Las imágenes también nos permiten ver de cerca las patas y los dientes del plantígrado que terminó haciéndose tendencia en redes sociales.

La insólita escena, que no tardó en obtener millones de reproducciones en YouTube, viene generando asombro entre los usuarios de la red social. "Soy consciente de que está tratando de matarlo, pero ver esto es simplemente hermoso", señaló un internauta.

No es la primera vez que estas producciones utilizan un "cebo" para registrar la actividad de los animales pues se trata de algo bastante usual, por ejemplo, en los encuentros hombre-tiburón.

Sin embargo, podríamos estar ante el primer encuentro hombre-oso de este tipo. Debido a lo anterior, no extraña que el registro cuente con más de 7 millones de reproducciones en YouTube.