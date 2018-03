No lo soportó. Marcos Miguel, un ex empleado municipal de 22 años, no tuvo mejor idea que intentar de incendiar su oficina porque sus jefes no le renovaron el contrato. Así como lo lees.



En un video viral difundido en YouTube, se ve que el hombre pierde el control y con un bidón en la mano rocía combustible en el pasillo de su oficina para luego arrojar un encendedor.



Mientras vierte el bidón de gasolina grita lo siguiente: " Van a morir todos, hijos de p*ta". El hecho ocurrió en la intendencia de Bariloche, en Río Negro (Argentina).



Tras provocar el incendio, Marcos Miguel escapó por una ventana del edificio, pero la policía logró capturarlo.



En el video en YouTube una mujer grita: "No, no, no" con la intención de detenerlo, pero Marcos Miguel la ignora.



Según Infobae de Argentina, varios empleados municipales estuvieron a punto de arrojarse por la ventana del primer piso. Por fortuna, nadie salió lastimado y el fuego pudo apagarse rápidamente.



Luego trascendió la razón de por qué no le renovaron el contrato: desempeño negativo y un alto nivel de inasistencias. Además, se conoció que esta no era la primera vez que protagonizaba un episodio de violencia. Anteriormente, encerró a varios trabajadores en una oficina, los insultó y golpeó las puertas.



El hecho ocurrió en Argentina hace una semana.