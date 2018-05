YouTube viral: Jennifer Lopez y la parodia de 'El anillo' que arrasa en las redes [VIDEO]

El último éxito de Jennifer Lopez, 'El anillo', sigue dando que hablar. Esta vez, el video del pegadizo tema de la 'Diva del Bronx' fue parodiado por dos humoristas españoles, quienes han cambiado la frase "¿Y el anillo pa' cuándo?" por "¿Y el flequillo (cerquillo) pa' cuándo?"



' El anillo' que, al parecer, está dedicado a su novio Alex Rodríguez ya que habla de “jonrones” y “bates”, ha logrado más popularidad en España gracias a la hilarante versión de Los Morancos, un dúo de humoristas formados por los hermanos César Cadaval y Jorge Cadaval.

Pero la letra de la versión de Los Morancos hace alusión a la calvicie: "Como por arriba la calva ya se me veía, saqué los billetes para hacerme un injerto en Turquía".



La letra original de ' El anillo' es la siguiente:



Me tratas como una princesa y me das lo que pido / tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito / Cuando estamos solos te juro no me falta nada / Te pongo un trece de diez cuando estamo’ en la cama.

Dos humoristas españoles han versionado la canción 'El anillo', de Jennifer Lopez.

El dúo, acostumbrado a hacer denuncias sociales a través de sus versiones, ha preferido darle un giro cómico a 'El anillo'.



De hecho, no es la primera vez que los Morancos realizan su propia versión de un hit. Lo mismo hicieron con 'Súbeme la radio' de Enrique Iglesias y 'Despacito' de Luis Fonsi.