Mike Hodge (67) lleva la mitad de su vida entregada a su parque silvestre llamado Marakele Predator de Sudáfrica. El hombre nunca imaginó sufriría tremendo ataque por parte de un león. Todo quedó grabado y subido a YouTube.



El terrible momento que tuvo que vivir Hodge fue grabado y subido a YouTube. El veterano hombre lleva muchos años dedicados a los animales y jamás imaginó que su vida se vería violentada en las garra de un león



"Mike y uno de sus guardabosques estaban un poco preocupados por el olor en un complejo que estaba molestando a uno de los leones y había entrado por la puerta para ver qué estaba causando eso", declaró un amigo de Hodge al diario The Sun.



"No es tonto con los leones y sabe cómo interactuar con ellos, pero es evidente que algo salió mal", agregó



En el video de YouTube se puede ver a Hodge que intenta escapar pero no lo logra. El león se acerca por detrás y se lo lleva arrastrando. Todo termina cuando se escucha un disparo y el león deja caer al dueño del zoológico. El parque permanece cerrado tras el ataque.



