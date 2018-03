En YouTube, la jornada amarga del Lollapalooza en Chile fue cuando Liam Gallagher abandonó el escenario, debido a una nueva serie de problemas logísticos, que esta vez afectaron al cantante británico.



Liam Gallagher solo pudo llegar hasta la cuarta canción, abandonado enojado el escenario como se aprecia en el video de YouTube.



Liam Gallagher ya daba muestras de disgusto por medio de muecas y pausas por lo que dejó solo dejó que el público coree sus temas.



En medio de su cuarta canción, dijo que no podía seguir cantando y se fue del escenario como se aprecia en las imágenes de YouTube, aunque sus músicos siguieron tocando, esperando que el ex Oasis regrese.



Liam Gallagher abandonó escenario en Lollapalooza Chile. (Video: YouTube)

El público comenzó a pifiar y a gritar el nombre de su hermano Noel-con quien lleva una rencilla de años-y finalmente comenzaron a insultarlo.



Tal como se ve en el video de YouTube, Liam Gallagher volvió para anunciar que no continuaría el show: “Mi voz está totalmente destruida. No voy a quedarme aquí gritando toda la noche para todos sonando horrible. Lo siento mucho pero no puedo cantar”.



A el público no le importó las palabras de Liam Gallagher y continuaron pifiando al cantante: “Si no se van a divertir, estoy perdiendo mi tiempo”, añadió el músico. Su banda se retiró junto a él y el equipo de producción comenzó a desmontar el escenario.



No es la primera vez que Liam Gallagher abandona el escenario. El 3 de agosto de 2017, el británico abandonó el Lollapalooza Chicago. Allí cantó dos canciones de Oasis, seguidas por ‘Wall of Glass’ y cuando interpretaba una cuarta dejó el escenario.



Posteriormente, Liam Gallagher emitió un comunicado en inglés asegurando que se le había diagnosticado una infección de oído, una sinusitis, un problema en la garganta y que todo esto le impidió cantar, prometiendo volver para un show en Santiago cuando se mejore.

Liam Gallagher pidió disculpas por abandonar escenario en Lollapalooza Chile. (Captura: Twitter) Liam Gallagher pidió disculpas por abandonar escenario en Lollapalooza Chile. (Captura: Twitter)

