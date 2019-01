Llegó ebrio a su casa, pero su esposa lo cargó hasta su cama | VIDEO | FOTOS

EnYouTube se viralizó cuando una mujer cargó a su esposo en hombros hasta su cama tras llegar borracho a su casa. "Tengo la mejor esposa del mundo", dijo el hombre después de la difusión de las imágenes.

En el video de YouTube se aprecia a Waanon Lamnarai, un hombre de 28 años llegó completamente ebrio a su casa en una moto.



Aunque su compañero no pudo hacer mucho, la esposa salió al encuentro de Lamnarai, quien dando varias vueltas por estar borracho, fue cargado en hombros por su esposa tal como se ve en el video de YouTube.



"Tengo la mejor esposa del mundo. Así es como debes cuidar a tu esposo si los amas mucho. Ella me regañó por estar tan borracho, pero realmente se preocupa por mí", comentó Lamnarai tras la difusión del video en YouTube.



El joven también mencionó que su esposa no estaba molesta, más sí preocupada como se aprecia en las imágenes de YouTube.



"No quería que mi marido se cayera. Sabía que tendría problemas tratando de caminar hacia la habitación, así que lo puse de espaldas. Lo dejé en la cama y luego continué con las tareas domésticas. Soy fuerte y él es liviano, por lo que no fue difícil", dijo la mujer tras la viralización del video en YouTube.