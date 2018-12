YouTube viral: Ministra de Jamaica puso a cantar a autoridades de la Unesco con tema de Bob Marley

El mítico tema "One love" de Bob Marley sonó en la sede de la Unesco tras incluirse este jueves el género musical del reggae de Jamaica en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, según se aprecia en un video que se ha vuelto viral entre los cibernautas y que fue publicado en el portal de YouTube.

En las imágenes viral de YouTube se ve a la ministra de Cultura de Jamaica, Olivia Grange, pronunciando un sentido discurso durante una reunión de la Unesco realizada en la isla de Mauricio. Tras ello, aparece Grange junto con todos los presentes cantando y bailando el tema de Bob Marley para celebrar la inclusión de este género en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"Jamaica expresa su sincero agradecimiento por el tremendo apoyo que hemos recibido de las naciones para la inscripción del reggae [...] Apreciamos su amor y respeto por un elemento que es el corazón y el alma de nuestro país [...] Gracias Unesco por esta iniciativa [...] Terminó con la palabras del ícono del reggae Bob Marley: ‘One love, one heart. Let's get together and feel all right’, los invitó a todos a cantar con nosotros", señaló la ministra Grange en su sentido discurso que se ha convertido en viral en YouTube.

El reggae jamaiquino, que alcanzó fama mundial gracias al mítico Bob Marley, fue inscrita este jueves en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. La decisión de incluir este género fue tomada por el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, reunido esta semana en Port-Louis, la capital de Mauricio.

La Unesco destacó que la aportación de este estilo musical "a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural".