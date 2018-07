YouTube viral: Mujer peruano japonesa reveló la pesadilla que vivió en una escuela de Japón | VIDEO y FOTOS

Un reciente video viralizado en YouTube muestra el testimonio de una joven peruano japonesa que vivió la peor de sus pesadillas cuando ingresó a estudiar a un colegio de Japón. Al momento, el clip le ha dado la vuelta al mundo y la mujer ha recibido distintas muestras de apoyo en las redes sociales.

La joven indicó que desde muy pequeña fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de clase. Ellos se burlaban de su contextura y sus orígenes extranjeros, según contó en YouTube .

"Era una niña muy gordita. No era una gordita en plan obesa, pero para acá, en Japón, era de una contextura muy llenita" , reveló la mujer en el video de YouTube que ya es viral en todas las redes sociales.

"Acá en Japón marca ser diferente. Ser diferente no es muy bueno cuando eres niño (...) Entonces, yo sufrí de bullying por mi contextura física, me decían que estaba gorda, o decían que era extranjera y por eso a veces era tonta" , indicó la joven víctima de bullying en el video de YouTube, que ya tiene más de 102 mil reproducciones.

Según reveló, este tipo de comentarios denigrantes afectaron su autoestima y las formas de relacionarse con el resto. "Yo, tonta, me dejaba deprimir por lo que me decían. Mi primaria fue muy deprimente" , indicó en YouTube .



Pero si pensabas que todo cambiaría conforme pasaba el tiempo, pues estabas equivocado. Y es que en la adolescencia, las cosas continuaron igual. Según cuenta la joven, creadora del canal de YouTube Japeruana, intentó encajar haciendo deportes.

"En la secundaria tampoco tuve mucha suerte (...) La cosa es que yo me metí a practicar básquet. Yo nunca había tocado una pelota, era gordita, en mi vida había corrido" , reveló la joven en el clip de YouTube.

Pero eso no fue suficiente para ser aceptada. Y es que finalmente se vio obligada a dejar el básquet porque sus compañeras de equipo empezaron a hacerle bullying. "Me tiraban la pelota muy lejos, me hacían recogerla en el pasto" , se le escucha decir en el video de YouTube .

SUPERANDO LOS PROBLEMAS

Las cosas cambiaron para bien cuando ella vino a Perú. "La gente de Perú te acepta como eres. No permiten el bullying" , indica la joven de origen peruano japonés en el video de YouTube.

La víctima de bullying, que se hace llamar Kami-chan, finaliza su testimonio diciendo que sus amargas experiencias la hicieron más fuerte con el pasar del tiempo. "Crecí y pude valorar muchas cosas, y pude ser una persona más fuerte que antes. Sufrir bullying en Japón es horrible porque no hay escapatoria", señala.

