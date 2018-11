¡Para no creerlo! Un video de YouTube se volvió rápidamente viral por el caso de una mujer que denunció que un estilista de mascotas secuestró a su perro luego de que no recibiera el pago por sus servicios.

Según contó la denunciante, identificada como Fanny, contrató un servicio de spa para su perro, el mismo que incluía dos tratamientos cada uno de cincuenta soles y la aplicación de una pipeta antipulgas.

En una entrevista para el programa de Lady Guillén , la mujer contó que no le gustó el resultado del servicio y se negó a pagar por él, por lo que el estilista de mascotas, identificado como Ronny, no le quiso devolver a su perro.

Según Ronny, la mujer le debía 130 soles, por lo que se quedó con el perro en garantía de pago. "Ella quería que (su perro) se parezca al de su amiga pero no se puede parecer porque no es de raza. Yo le expliqué que no podía ser igual pero sí se le podía hacer el tratamiento", indicó en el programa de Lady Guillén.

"La señora estuvo de acuerdo. La primera sesión le dije que no me cancele, que cancele la segunda sesión. Ella no pagó porque no quedó como quería", se explicó el estilista de mascotas.

Finalmente la mujer aseguró que le pagaría para recuperar a su perrito, que pasó una semana con el estilista. La mascota se mostró nerviosa frente a las cámaras del programa de Lady Guillén pero finalmente volvió a los brazos de su dueña.