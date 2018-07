¡Sorprendida! Zully Peña , nieta de la popular 'abuela Norma' nuevamente se volvió viral en YouTube y otras plataformas de redes sociales al confesarle algo íntimo a su familiar, quien tuvo una reacción que a muchos usuarios sorprendió.

Hace unas semanas, a través de esta plataforma, la 'youtuber' publicó un video donde registró el momento en que le cuenta a su 'abuela Norma' que es homosexual. En el video de YouTube se nota la reacción de su abuelita y esta le dice que la va a seguir queriendo "pero con pena".

"¿A pesar de lo que te diga me vas a seguir queriendo?", le pregunta previamente. "Sí, hijita", le responde 'La abuela Norma' . Zully en YouTube , entonces, le confía su 'secreto' y le pide que se lo cuente a nadie de la familia.

"Me da pena porque los trata un poco mal la gente... Yo también sospechaba algo como no tenías enamorado, ¿por qué no te sinceras con tu madre?... Voy a rezar mi rosario y voy a rezar por ti", le dice el conocido personaje de YouTube .

Como era de esperarse, Zully le dice que es mentira y le muestra la cámara del video de YouTube . 'La abuela Norma' no pudo evitar las carcajadas. El video se grabó para saludar a la comunidad LGBTI en el marco del Día del Orgullo. Por ello, ambas dejaron un mensaje de inclusión.

"Vivan y dejen vivir, respeten los pensamientos de los demás y la orientación sexual, eso no define a la persona", finalizan.