Una niña invidente en Filipinas sorprendió a miles de personas en las redes sociales, al interpretar el tema de la recordada intérprete Whitney Houston 'I Will Always Love You' ('El Guardaespaldas) con gran encanto. El video fue compartido en YouTube, así como en redes sociales y se volvió viral en pocos días.



La niña fue identificada como Elsie Balawing. Ella es invidente desde su nacimiento y su familia es de escasos recursos económicos. Pese a estas limitaciones, ella cantó el tema de Whitney Houston con gran sentimiento, conmoviendo a miles de personas, que vieron el video viral.



Pese a que Elsie Balawing no habla ingles, tiene el sentido del oído muy desarrollado por ello puede imitar los tonos utilizados por Whitney Houston al momento de cantar el tema, que es considerado todo un 'himno' para muchos románticos.



El video viral fue compartido por un usuario de Facebook identificado como Darrell Burnett, quien destaca la poderosa voz de Elsie Balawing, no solo para cantar los temas de Whitney Houston, sino otros temas populares de la actualidad.



En las redes sociales, los cibernatuas han destacado la calidad interpretativa de Elsie Balawing, además, de colocar el mismo sentimiento que Whitney Houston al momento de interpretar este tema.



Desde su publicación en Facebook, YouTube y otras redes sociales, el video de Elsie Balawing interprentando el tema del 'Guardaespaldas' cuenta con más de 11 millones de reproducciones.



'I Will Always Love You' es todo un himno para los enamorados y fue el tema que le valió fama mundial a Whitney Houston. Esta fue la canción principal de la película 'El Guardaespaldas' (1992), en el que la cantante compartió roles con el ganador del Oscar Kevin Costner.



A continuación te dejamos el video viral de Elsie Balawing interpretando el conocido tema de Whitney Houston: