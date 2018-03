YouTube viral: Ofreció a su bebé por WhatsApp y se defendió de insólita manera [VIDEO y FOTOS]

Una mujer que decidió no hacerse cargo del bebé que estaba esperando se volvió viral en YouTube por la manera en la que defendió su accionar. Y es que la madre ofreció a su hijo por medio de un grupo de WhatsApp, lo que levantó la indignación de las redes sociales.

La joven, que según el medio Crónica tiene 18 años y es de la localidad argentina de Panambí, publicó en el grupo de ventas de WhatsApp ‘Quién da más Oberá’ si alguien estaba interesado en adoptar a su bebé.

‘Si alguien sabe, quien desee de corazón adoptar a un bebé recién nacido que se comunique a mi número. Gracias’, escribió la mujer en el grupo de WhatsApp. Como era de esperar, las críticas comenzaron a llegarle.

Frente a los ataques, la mujer decidió grabar un audio para defenderse. Al momento, su argumento es viral en YouTube y ha sigue sembrado la indignación en las redes sociales. ‘Vos no sabés por lo que yo pasé y cómo esa criatura vino al mundo’, dijo la joven.

‘Si me escribís para adoptar al bebé, voy a leer tus mensajes, pero si me escribís que no y blablablá, ese tema, yo voy a ignorar los mensajes porque, en primer lugar, voz no sabés por lo que yo pasé’, se le escucha decir en el audio de YouTube

‘No estás en mi lugar así que mira, si tu hermana va querer al bebé que se comunique conmigo. Así yo me comunico ya con la jueza que me está ayudando y con mi abogada y ahí la hacemos bien’ , se trató de defender la mujer, según se viralizó en YouTube, argumentando que estaba actuando de acuerdo a la ley, algo que no es correcto ya que el debido proceso de las adopciones no se realiza por redes sociales.

‘No es un juguete esto de dar en adopción, yo lo sé muy bien. Lo doy porque tengo mis razones y motivos así que si tu hermana lo quiere adoptar que se comunique conmigo’, finaliza el audio de YouTube.

Ofreció a su bebé por WhatsApp y se justificó de manera insólita.

