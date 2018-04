YouTube viral: El audio de dos pilotos cuando avistan un OVNI mientras sobrevolaban Arizona | USA

En YouTube se comenzó a viralizar la conversación entre dos aviadores que se encontraban sobrevolando Arizona, asegurando que habían visto un OVNI, mientras se encontraban a 30 mil pies de altura.



La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) compartió en YouTube la conversación entre los dos pilotos de la empresa Phoenix Air y la aerolínea American Airlines, respectivamente, que vieron volar el OVNI en dirección opuesta el pasado 24 de febrero.



Según el audio, viralizado en YouTube, el primer piloto en revelar que vio el OVNI fue el de Phoenix Air alrededor de las 3:30 de la tarde de ese día de febrero.



“¿Había alguien sobre nosotros que nos pasó hace como 30 segundos?”, se preguntó el aviador. Pero la respuesta de la FAA fue negativa.



Dos pilotos avistaron un OVNI en Arizona. (Video: CBS)

Ante el aviso del piloto de Phoenix Air, los oficiales de la agencia alertaron al vuelo 1905 de American Airlines que se iba a San Diego para que pusiera atención por la presencia de este objeto no identificado.



“Sí, algo acaba de pasarnos. No sé qué era, pero se encontraba al menos a unos 2 o 3 mil pies sobre nosotros”, dijo el piloto de American Airlines, algo nervioso, según la difusión del audio en YouTube.



Sin embargo, los pilotos no pudieron descifrar qué era el objeto, aunque a uno de ellos se le escucha decir que el OVNI producía “un enorme reflejo”.



Luego que el audio se viralizara en YouTube, la FAA emitió un comunicado, indicando que nadie pudo confirmar si había otra nave en la zona.



“Tenemos una relación laboral cercana con una variedad de agencias y controlamos de forma segura naves militares y civiles de todo tipo en ese área de forma diaria, incluidos los globos climáticos de altitud", agregó la agencia gubernamental de Estados Unidos tras el audio en YouTube.



Luego de la difusión de los audios en YouTube, algunos usuarios comentaron que este episodio sucedió a solo 800 kilómetros de Roswell, en Nuevo México, uno de los lugares que tiene más avistamientos de OVNI y donde supuestamente se habría estrellado uno de estos objetos no identificados en 1947.

