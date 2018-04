YouTube viral: Pancho Cavero sobrevive a “ataque” de oso gracias a su amor por los animales [VIDEO y FOTOS]

¡Sobrevivió para contarlo! El veterinario Pancho Cavero fue “atacado” por uno de los ocho osos de anteojos que rescató de varios circos el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y que fueron reubicados en el Zoológico de Huachipa. El video del hecho ya es viral en YouTube.



En un enlace en vivo para el programa ‘ La Purita Verdad’ de Magaly Medina, Pancho Cavero visitó el hábitat de ‘Pandú’, una juguetona cría de esta raza de plantígrado de ocho meses de edad, a la que daba de comer con ayuda de una de sus cuidadoras. Todo quedó registrado en este video viral de YouTube.

Pancho Cavero explicó en el video viral de YouTube que “gente mala” mataron a los padres de ‘Pandú’ para que se quede como mascota y que tanto él como los otros osos rescatados están acostumbrados a que el hombre los alimente, por lo que ya no pueden volver a la vida en la naturaleza.



“Los animales silvestres no son mascotas y no deben estar en los circos”, reflexionó Pancho Cavero, sin percatarse que el travieso ‘Pandú’ lo mordía y arañaba a modo de juego en más de una ocasión. Afortunadamente no lo hizo con agresividad y el veterinario solo sufrió algunos rasguños.



Oso "ataca" a Pancho Cavero frente a cámaras

El veterinario anunció que el Zoológico de Huachipa resocializará a los ocho osos de anteojos rescatados y los juntarán con otros de su especie para que se reproduzcan. Todos los que quieran verlo podrán hacerlo de lunes a domingo desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.