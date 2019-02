El espeluznante momento en que un fantasma fue captado durante una videollamada

En YouTube se viralizó cuando detrás de una mujer, quien estaba mostrando su nuevo departamento a su amiga, apareció un espectro de un niño en mitad de la conversación, en Estados Unidos.

Lori Simmons, quien se había mudado recientemente, conversaba con su amiga Shana Thomas, desde una aplicación que permite a los usuarios grabar videos en tiempo real, cuando la segunda le preguntó si había alguien más en la casa con ella como se aprecia en las imágenes de YouTube.



Simmons dijo que estaba sola mientras que Thomas mencionó que había una figura de un niño a sus espaldas como se ve en el video viral de YouTube.



"Me acabo de mudar a mi departamento, por lo que conversaba por videollamada con mi amiga para mostrarle el interior y solo estaba hablando de cosas generales", contó Lori Simmons al Daily Mirror después que el video se viralizara en YouTube.



Pese a que, tras apreciar las imágenes de YouTube, aparece un espectro, Simmons indicó que debió ser la "broma" de un niño, pero no descartó que pueda ser un extraterrestre.



"La imagen puedes volver a reproducirla. De repente, su rostro se puso muy serio y me preguntó si había alguien más en la casa conmigo. Vivo sola, pero al instante miré a mi alrededor, porque era tan rara la forma en que Shana lo dijo que realmente me asustó. Le dije que estaba sola en casa. Se veía bastante sorprendida y me indicó entonces que volviera a ver mi video para ver qué pensaba", agregó Simmons sobre el video del fantasma en YouTube.



La mujer, al ver cómo reaccionó su amiga tras apreciar el espectro, decidió quedarse en casa de su hija a pasar la noche. Al día siguiente, contrató a un espiritista para que bendiga su nuevo hogar y hasta el momento no ha vuelto a vivir otro fenómeno paranormal.



El departamento de la mujer está ubicado en Yakima, en el estado de Washington. Fue construido en 1935 y se encuentra cerca de un hospital y de una residencia para ancianos.