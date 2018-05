El Mundial Rusia 2018 tiene a todos recontra entusiasmados. Así lo vivimos los peruanos con el fallo de hoy del Tribunal Federal Suizo que le permitirá a Paolo Guerrero participar de la Copa del Mundo, aunque no somos los únicos, según se viralizó en YouTube .



Un video de YouTube muestra a una pareja de Argentina mientras transitan por una carretera en su auto. Como se ve, la mujer le informa a su esposo que tienen el matrimonio de su primo, a lo que el hombre accede de muy buen humor.

Sin embargo, todo empeora cuando el esposo pregunta la fecha del matrimonio. 'Es el 23 de junio a mediodía' , dice la mujer en YouTube mientras el hombre cambia su semblante completamente ya que la boda se cruzará con el Mundial Rusia 2018.

'¿Juega Argentina?' , pregunta la mujer con algo de indignación. 'No, no juega Argentina. Segunda fecha del grupo F: Alemania- Suecia, Corea del Sur-México. Ta bien mi amor, no es Argentina ¡pero es el Mundial!' , dice molesto según se ve en YouTube .

La mujer empieza a burlarse de su pareja, visiblemente iracunda, y en tono sarcástico le dice '¿qué le voy a decir a mi primo? que no viniste porque te quedaste viendo Corea del Sur - México?' , se escucha en YouTube .

Inmediatamente después, el esposo comienza a criticar al primo de su pareja por haber planeado el día de su boda en esa fecha. '¿Este pibe no sabía que en junio del 2018 era el Mundial? Cásate a la noche flaco, no te cases durante el día que son los partidos', dice indignado en YouTube

'La gente va ir porque la gente no suspende sus actividades por todo un mes porque se juega el Mundial Corea del Sur - México', dice ella muy molesta. Finalmente, le dice a su esposo que puede ir cuando termine el partido, aunque él se niega porque también quiere disfrutar los resúmenes.

