Pedro Suárez Vértiz gana 'Botón de Plata' por 100 mil suscriptores en YouTube ¡FELICITACIONES! [VIDEO]

El músico Pedro Suárez Vértiz cumplió una meta que pocos peruanos logran. Pedrito acaba de obtener el famoso 'Botón de Plata'. El premiso es dado por YouTube a todos los usuarios que logran obtener 100 mil suscriptores en la famosa red social de videos.



Pedro Suárez Vértiz no podía estar más feliz y decidió publicar su tremendo logro en su página personal de Facebook. "YouTube me acaba de distinguir y premiar con el Botón de Plata por haber superado los 100,000 suscriptores en mi canal oficial. Me informan que es la primera vez que le envían este premio a un músico peruano. Mil gracias por ese reconocimiento señores de YT. Quiero agradecer también a cada uno de mis suscriptores por haber hecho esto posible", escribió el músico en Facebook.



Pero Pedro Suárez Vértiz quiere seguir cosechando éxitos y anunció que su próxima meta es obtener el botón dorado. YouTube otorga ese reconocimiento a todos los que puedan llegar al millón de suscriptores.



"Ahora nos toca llegar a la siguiente meta: superar el millón de suscriptores. Confío que con la ayuda de menos de la mitad de mis fieles seguidores en Facebook, lo lograremos. ¡A suscribirse en mi canal oficial de YouTube!", manifestó Pedro Suárez Vértiz tras ganar premio de YouTube.

