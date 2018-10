Como un saco de papas, así cayó en la lona el peleador filipino Ryan Jakiri al recibir directo a la mandíbula un potente derechazo del chino Han Zi Hao, en un combate de kickboxing de la exitosa promotora asiática de deportes de combate ONE Championship, llevado a cabo en la República de la Unión de Myanmar (Birmania). El video de la impactante caída del filipino rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales.



Transcurría el minuto 1:39 de la pelea cuando Han Zi Hao atrapó una patada de Ryan Jakiri y de contragolpe le propinó un recto de derecho a la mandíbula, que lo envió directo a la lona.



Evidente conmovido Ryan Jakiri quedó tendido en el suelo sin poder moverse, mientras el árbitro del combate declaró ganador a Han Zi Hao.

El nocaut de Han Zi Hao fue el segundo más rápido en la historia de la Super Serie de Kickboxing de ONE Championship, la promotora de deportes de combate más importante de Asia.



En los últimos meses la popularidad de ONE Championship ha crecido a nivel global, convirtiéndose en la tercera promotora de MMA en el planeta, solo por detrás de UFC y Bellator.

En los últimos días ONE Championship ha realizado quizás la contratación más grande de su historia, al fichar al excampeón de peso liviano de UFC, Eddie Álvarez y ahora apunta por el exmonarca del peso mosca Demetrious 'Mighty Mouse' Johnson.



Al igual que MMA y kickboxing ONE Championship también lleva a cabo veladas de boxeo, incluso en su edición 'Kingdom of Heroes' llevaron a cabo el combate entre el campeón del peso supermosca del CMB Srisaket Sor Rungvisai (el mismo que destronó a Roman 'Chocolatito') contra el mexicano Iran Díaz.



El combate entre Han Zi Hao y Ryan Hakiri fue parte del evento ONE Championship: Pursuit of Greatness llevado a cabo en el estadio Thuwunna Indoor de Yangon en la República de la Unión de Myanmar. El violento nocaut fue rapidamente compartido en las redes sociales y se volvió viral.