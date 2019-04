YouTube viral: Peleadora de MMA agarró a golpes a pervertido que se 'tocaba' delante de ella | VIDEO

Una peleadora de artes marciales mixtas (MMA) le dio una lección que no olvidará a un mañoso, que se masturbó delante de ella cuando realizaba una sesión de fotos en una playa en Brasil. La valiente acción de la joven le valió muchos elogios y su historia se volvió viral en redes sociales como YouTube.



Joice Vieira, de 27 años, decidió realizar una sesión fotográfica con una amiga en una solitaria playa de Río de Janeiro, cuando se dio cuenta que un sujeto la miraba y hacía ruidos de forma extraña.



"Cuando me acerque a ver que quería, lo ví con el pantalón abajo y haciendo ruidos, pese a que cerca del camino pasan muchos niños", reveló la peleadora de MMA.



Joice Vieira le pidió al sujeto que se detenga, pero este la provocó y la desafió. "Yo no quería golpearlo, solo que se detenga, pero él me intentó meter un puñete. Eso me enojó más y lo ataque con toda mi fuerza", reveló la joven.



Al verse superado por la peleadora, el pervertido intentó escapar, pero finalmente fue detenido por la Policía Militar en Cabo Frío, por los repugnantes actos que cometió.

Sin duda alguna, este sujeto lo pensará dos veces si otra vez intenta cometer otro de sus actos obsenos en contra de jóvenes solas.



La historia de Joice Vieira y cómo redujo al pervertido se volvió viral en redes sociales como YouTube, Facebook y otras.