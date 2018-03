Falta poco para que el Mundial Rusia 2018 inicie y los partidos amistosos vienen dando mucho que hablar. Perú clasificó por repechaje, como algunas otras selecciones, a Rusia 2018 pero para el periodista colombiano Samuel Vargas eso es "meterse por la ventana". El video de YouTube viene desatando descontento entre todos los que celebrar los triunfos de la selección peruana.



Todo indica que Samuel Vargas, conocido también como 'Felipillo', olvida que la selección de Colombia no le pudo ganar a Paraguay en su propia cancha y tuvo que cerrar la clasificación en tierras peruanas. Por su parte, Martín Liberman (Argentina) manifestó que Colombia es la selección más "pecho frío" que existe en esta parte del mundo. Existen miles de videos en YouTube sobre el tema.



Samuel Vargas indica que Perú, sin Paolo Guerrero, "debe de darse por bien servida si pasa la primera ronda" en Rusia 2018. Vargas también dice que lo que siente por la selección peruana no es "odio" y que es puro "análisis".



"No lo veo (En el Rusia 2018) como un conjunto que aspire a los 16 u 8 mejores de del Mundial. Perú entró por la ventana", manifiesta Samuel Vargas. El periodista dice que no le "vendan humo a la gente". Miren el insólito video de YouTube.



Hablan las acciones

El periodista colombiano parece olvidar que los partidos de fútbol lo juegan hombre y no nombres. El claro ejemplo fue la victoria que tuvo Perú vs. Croacia 2-0 en los amistosos previos a Rusia 2018.

