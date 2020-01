La lealtad de los animales a sus dueños es un valor del que nunca conoceremos sus límites. La historia de ‘Leo’, un perro que se perdió en 2015 cuando estuvo de viaje con su dueña, ha sorprendido a todos en las redes sociales, ya que en septiembre de 2019, este can volvió a los brazos de su ama tras esperar en la misma carretera en la que se perdió por 4 largos años.

El revuelo por la historia de ‘Leo’, empieza por una publicación realizada en redes sociales, donde el usuario deseaba encontrar a los dueños de la mascota a quien encontraba siempre en el mismo lugar expectante, sentado, esperando algún día ser recogido.

Cuando se acercó al perro , pudo notar que este no se encontraba en mal estado. Pues todo lo contrario, lucía muy bien alimentado e hidratado. Por ello, debido a la extraña situación, se dio cuenta que el perro era cuidado por una mujer llamada Soawalak.

Esta mujer manifestó cuidar al perro al que en una oportunidad adoptó, pero este emprendía siempre su retirada a la misma carretera llamada Khon Kaen. Desde ese momento, Soawalak prometió que no lo volvería a llevar consigo, pero sí cuidaría de él en adelante.

Cuando la publicación en redes sociales de este hombre se hizo viral en su país de origen, la primera dueña de este can pudo dar con la noticia de que ‘Leo’ aún estaba vivo y esperaba por ella.

La notificación fue vista primero por la hija de Nag Noi Sittisarn, de 64 años, quien al reconocerlo no dudó en ir a recogerlo.

Como señala el portal Oddity Central, la familia lo buscó durante un par de semanas, pero no dieron con su paradero por lo que lo dieron por perdido. Pero ese día que fueron a su encuentro, la familia empezó a llamarlo y el animal corrió hacia ellos agitando la cola.

Sin embargo, el can no quiso regresar a casa con ellos: llevaba tanto tiempo junto a Saowalak que ya no quería separarse de ella. Es por esto que Nang decidió dejar a su mascota con su nueva dueña, aunque aseguró que vendría a visitarlo siempre que pueda.