Un video que fue compartido en YouTube se volvió viral rápidamente por mostrar el momento en que un perro aprovechó un descuido de su dueña para hacer trampa en un singular reto. La escena, registrada en una casa de Nebraska, Estados Unidos, ha divertido a miles de usuarios de la plataforma. Tienes que ver la grabación de esta nota.

Resulta que la propietaria del can llevó a su mascota a la sala de su vivienda, hizo que se sentara, y justo al frente de él colocó una galleta en el piso. Ella le dijo que solo podía comerla con una condición, que era cuando regresara y se marchó.

El perro, según el video viral de YouTube, vio cómo su dueña se fue a otra habitación y volteó la mirada hacia la galleta. Por un momento parecía que iba a cumplir con el desafío, pues estaba controlando sus ganas de ingerirla.

Sin embargo, al cabo de unos cuantos segundos, el can no soportó más las ganas y fue directamente a comérsela. En ese instante, su dueña apareció otra vez en escena y le dijo que hizo mal, pues no esperó su regreso.

El clip compartido en YouTube se volvió viral rápidamente. Miles de usuarios se divirtieron bastante al ver la escena. La mayoría de ellos recalcó que los perros, muchas veces, no pueden controlar sus deseos, por lo que acaban protagonizando situaciones graciosas.

