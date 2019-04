Conmoción en redes por pitón encontrada atascada bajo un tejado tras no poder digerir a un conejo

Conmoción entre los usuarios de YouTube es lo que viene generando la escalofriante escena protagonizada por una serpiente pitón, animal que quedó atascado en un tejado tras comerse vivo a un conejo.

El hecho, ocurrido en una localidad de Chonburi, en Tailandia, necesitó la presencia de dos especialistas, quienes retiraron al reptil del lugar con sumo cuidado.

Como podrás apreciar en la filmación subida a YouTube, la serpiente quedó atorada entre la calamina que hacía de techo y un pedazo de madera debido a que aún no digería a su presa.

"Me sorprendió ver a la serpiente tendida en el techo, pero más me sorprendió cuando me percaté de que mi conejo marrón había desaparecido", dijo Ampor Sirimaha, dueño de la propiedad.

Se supo que, tras culminar con el retiro del atemorizante reptil, este fue devuelto a su hábitat natural.

El clip acumula más de 17 mil reproducciones en YouTube y otras plataformas sociales de Internet.